Auf Wiedersehen Deutschland! Hoe komt het toch de hele wereld zo veel leedvermaak heeft over de WK-uitschakeling van Duitsland?

“Voetbal is een eenvoudig spelletje. Tweeëntwintig mensen achtervolgen een bal, negentig minuten lang. En op het einde zullen de Duitsers altijd winnen.” Niet dus: de iconische uitspraak van Gary Lineker ligt even zwaar aan diggelen als de Duitse hoop op een WK-zege. En haast even opmerkelijk als de uitschakeling is het wereldwijde leedvermaak over der Mannschaft. Hoe komt het toch, dat iedereen zo graag lacht met die Duitse afgang?

‘Schadenfreude’: het is - oh ironie - het Duitse woord dat verwijst naar het plezier dat we scheppen in andermans nederlaag, zo weet sportsocioloog Filip Boen (KU Leuven). “Het is een specifieke vorm ...