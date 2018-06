Zes jongeren opgepakt voor vandalisme in Zottegem

Zottegem - In het Oost-Vlaamse Zottegem zijn zes jongeren opgepakt op verdenking van vandalisme en diefstal van brom- en motorfietsen. Vier van de verdachten zijn minderjarig, zegt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

In de nacht van 8 op 9 juni werd een twintigtal voertuigen beschadigd in het centrum van Zottegem. “Banden werden plat gestoken, spiegels afgebroken en het koetswerk beschadigd. Tussen 6 en 9 juni werden eveneens een aantal brom- en motorfietsen gestolen. In nauwe samenwerking met de interventiedienst en de wijkwerking van PZ Zottegem kon de recherche na verder onderzoek zes verdachten identificeren”, zegt het parket.

Het gaat om twee meerderjarigen van 19 en 20 jaar oud en vier minderjarigen uit Zottegem en omliggende gemeenten. De meerderjarigen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die hen na verhoor vrijliet. Twee minderjarigen kregen van de jeugdrechter maatregelen opgelegd. Het aandeel in de feiten van de andere twee minderjarigen wordt nog verder onderzocht.