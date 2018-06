De schaakclub of de scouts? Hoe kan een genie van 8 een ‘normale opvoeding’ krijgen?

Een kind van acht dat klaar is voor de unief, dat heeft Vlaanderen nog niet gezien. Als bolleboos Laurent dus straks in de aula zit, is dat verre van normaal. Maar heeft een kind net geen nood aan een normale jeugd? En hoe kan je een genie van acht überhaupt de nodige uitdagingen blijven bieden? Of hoe de opvoeding van een hoogbegaafd kind toch ook vooral over eieren lopen is.