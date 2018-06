Belgische tiener verdrinkt in zwembad van vakantiehuis in Spanje

Een Belgische tiener is maandag op vakantie in Spanje om het leven gekomen. De jongen van 14 verdronk in het zwembad.

De tiener uit Verviers was samen met zijn familie op vakantie, in een huis dat zijn broers hadden gehuurd in Cane de Mar in het noorden van Spanje.

Toen de jongen voor een paar minuten alleen werd gelaten in het zwembad van het vakantiehuis, verdronk hij. “Toen mijn twee oudere broers uit het water waren gegaan om te gaan douchen, werd mijn jongere broer alleen achtergelaten”, zegt een van de broers aan de Waalse krant Sudinfo. “Drie of vier minuten later kwam en van hen terug en zag hij onze jongere broer op de bodem van het zwembad liggen.”