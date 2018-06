Engeland weet hoe gevaarlijk het is om op de tweede plek te mikken

De Engelsen weten waarom ze niet op de tweede plaats mikken. Twee jaar geleden brak een gelijkaardige situatie hen zuur op. Been there, done that.

Op het Europees kampioenschap in Frankrijk van twee jaar geleden was Engeland al geplaatst na twee wedstrijden en dus voerde bondscoach Roy Hodgson zes wissels door. Kane, Dele Alli en Rooney kregen rust tegen Slovenië. Het gevolg: een gelijkspel, maar dat leek niet zo erg omdat met IJsland een in theorie zwakkere tegenstander lonkte in de volgende ronde. Maar Engeland ging eruit tegen IJsland en bondscoach Roy Hodgson vloog buiten. Dat hij zes spelers liet rusten, werd hem aangerekend door de pers, de bond én de spelers. “Op dat moment dachten we dat het de goede keuze was, maar we verloren onze goede”, zegt toenmalig assistent-bondscoach Gary Neville. De Engelsen (en dus ook de Belgen) zijn gewaarschuwd.