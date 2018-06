Zelfs Clement Peerens heeft nu een WK-lied: “Een Rode Duivels zijn, dat is een triestig lot”

Doe maar een stap opzij, Tom Waes. Er is een nieuw WK-lied opgedoken op het internet, en dat is gemaakt door de Antwerpse popkenner Clement Peerens. Het is een eigenzinnig nummer geworden, met als titel (Ne Rooi Duvel zijn dat is) Een Triestig Lot.

“Iedereen leeft zogezegd mee met de Rooi Duvels”, schrijft Clement Peerens, het alter ego van Hugo Matthysen, op Facebook. “Maar medeleven is nog wel wat meer dan u belachelijk maken met een pruik en panties over de buitenspiegels. Het meesterwerk Een Droevig Lot toont wat écht meevoelen is.”

In het sarcastische lied bezingt Peerens, bekend van zijn band Clement Peerens Explosition (CPeX), hoe moeilijk de Rode Duivels het moeten hebben in hun bestaan met de vrouwen die ze steevast aantrekken. “Die vrouwen maken die gasten gewoon kapot, een heel triestig lot”, is de teneur.

