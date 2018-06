Dit moet u weten over de volgende tegenstander van de Rode Duivels: de kleinste ploeg van het toernooi

De situatie is duidelijk. Door hun zege tegen Engeland spelen de Rode Duivels maandag tegen Japan. Wat u moet weten over Japan? Dat het nog nooit de kwartfinales bereikte, maar voor alles is er natuurlijk een eerste keer. Het zou zelfmoord – in dit geval harakiri – zijn om de Samurai Blue te onderschatten. En dan is er nog dit.