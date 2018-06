Dit zijn de elf duivels die starten tegen Engeland: enkel Courtois en Boyata behouden hun basisplaats

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn opstelling bekendgemaakt. Enkel Thibaut Courtois en Dedrick Boyata behouden hun basisplaats.

Roberto Martinez kiest voor negen wissels: Dendoncker en Vermaelen komen in de defensie, het middenveld bestaat uit Chadli, Fellaini, Dembélé en Januzaj. Diep in de spits staat Michy Batshuayi. Hij krijgt de steun van Tielemans en Thorgan Hazard. Thibaut Courtois is voor de eerste keer kapitein van de Rode Duivels.

Ook Engeland heeft zijn basiselftal intussen bekendgemaakt. Bondscoach Southgate voert acht personeelswissels door.

VOLG HIER LIVE hoe de sfeer er al goed inzit in Kaliningrad