Patiënten op de vinger getikt omdat ze dokters punten geven op sociale media

De Britse Medische Raad heeft kritiek geuit op patiënten die foto’s en filmpjes van dokters delen op sociale media en mensen in sommige gevallen punten laten geven op hun aantrekkelijkheid. “De privacy van de dokters wordt geschonden”, klinkt het.

De British Medical Association heeft op haar jaarlijkse samenkomst aan de alarmbel getrokken over een zorgwekkende trend onder patiënten. Steeds vaker gebeurt het dat zij foto’s en filmpjes maken van hun dokter en die delen op sociale media. Vaak gebeurt dat bij bezoeken aan de gynaecoloog en doen de delers dat om hun vreugde te uiten, maar de jongste tijd is het steeds meer het geval dat de foto en video gepost wordt met de vraag hoeveel punten de dokter krijgt qua aantrekkelijkheid.

Geen positieve trend, vinden Britse dokters. “Elke keer het gebeurt, worden privé-consultaties openbaar gemaakt en kunnen mensen er kritiek op geven. De privacy van alle betrokkenen wordt daarmee ondermijnd.”

Dokters staan het patiënten soms toe om de consultaties op te nemen om medische redenen, bijvoorbeeld om hen eraan te herinneren of te helpen begrijpen wat er allemaal gezegd is. “Die beelden kunnen waardevol zijn op die manier”, zei dokter Zoe Greaves aan BBC. “Maar er moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden.”

Volgens de British Medical Association kunnen dokters een klacht indienen tegen patiënten die de consultaties posten op sociale media. “Als de dokter geen toestemming gegeven heeft, schenden ze de privacy van de dokter. Het is dan ook nodig om hen juridische slagkracht te geven.”