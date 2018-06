Israëlisch-Amerikaanse jongeman schuldig aan 2.000 (!) bomalarmen over de wereld

Een Israëlische rechtbank heeft donderdag een Israëlisch-Amerikaanse jongeman schuldig bevonden aan ruim 2.000 valse bomalarmen doorheen de wereld ten koste van Joodse instellingen of luchtvaartmaatschappijen. Zijn straf wordt later uitgesproken.

De jonge Jood werd in 2017 gearresteerd. Er werden zoveel bommeldingen aan hem toegeschreven dat tegelijkertijd in verscheidene landen onderzoek werd gedaan en dat agenten van de FBI naar Israël werden gestuurd.

De bommelder, die vandaag 19 jaar oud is maar op het moment van de feiten minderjarig was, wordt door een jeugdrechtbank in Tel-Aviv berecht voor 2.000 valse meldingen waarvan niet alleen Joodse instellingen maar ook luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en scholen over de wereld het slachtoffer werden, alsook privépersonen, onder wie de Amerikaanse senator Ernesto Lopez.

Hij zou ook een vliegtuig met aan boord een basketbalploeg van de NBA, Boston Celtics, bedreigd hebben, waardoor het toestel doorzocht moest worden terwijl het onderweg was naar een wedstrijd.

Na een van zijn meldingen moesten vliegtuigen van de Franse en Zwitserse luchtmacht een toestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al escorteren waarop zogezegd een bom was geplaatst die boven Zwitserland zou ontploffen.

De jongeman, die in Ashkelon, in het zuiden van Israël woont, werd ook schuldig verklaard aan oplichting, witwasoperaties, drugstrafiek geweld tegen een politieagent en bezit van kinderporno. Zijn advocaten pleitten dat hij niet verantwoordelijk was voor zijn daden, want hij heeft een hersentumor en is autistisch. De rechter volgde echter het rapport van drie psychiaters die zeiden dat hij strafrechtelijk verantwoordelijk was.