Twee boten botsen in Scheveningen: “Eén dode, meerdere mensen overboord”

BRUSSEL - Bij Scheveningen, een stadsdeel van Den Haag in Nederland, zijn twee boten tegen elkaar gevaren in de haven. Daarbij is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Er zou één dode zijn. Er zouden ook opvarenden worden vermist.

Het zou gaan om 2 RIB’s die botsten: snelle boten waarmee rondvaarten op zee worden gedaan. Op een van de boten, dat gebuurd zou zijn geweest door een bedrijf, zouden minstens 8 inzittenden hebben gezeten.

“Er zijn meerdere mensen overboord geslagen, een deel is intussen uit het water gehaald en wordt behandeld door ambulancepersoneel. Alle hulpdiensten zijn uitgerukt: politie, brandweer, ambulances en reddingsboten”, aldus een woordvoerder van de brandweer. Duikers van de brandweer zijn in het water van de Eerste Haven in Scheveningen aan het zoeken.

De Nederlandse brandweer heeft intussen ook bevestigd dat één persoon is overleden. Over hoe de gewonden eraan toe zijn, werd voorlopig nog niet gecommuniceerd.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft donderdagavond een vergadering van de gemeenteraad verlaten om zich op de hoogte te laten stellen van het ongeval.

Slachtoffers RIB ongeval Scheveningen worden in de 1e Binnenhaven aan land gebracht.