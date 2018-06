Leden extreemrechtse groepering hadden plannen om halalvlees in winkels te vergiftigen

Enkele van de tien mannen die zaterdagavond in Frankrijk opgepakt zijn omdat ze deel uitmaakten van een extreemrechtse groepering, hadden plannen om halalvlees in winkels te vergiftigen. Dat meldt BFM TV.

De tien mannen werden zaterdagavond opgepakt op verschillende plaatsen in Frankrijk. Ze maakten allemaal deel uit van AFO, een extreemrechtse groepering die ervan verdacht werd een aanslag te plannen tegen moslims in Frankrijk. Er is een onderzoek tegen hen ingesteld.

Een van de zaken waar de groepering van verdacht wordt, is het willen vergiftigen van halalvlees in winkels om moslims te treffen. Daar zou geen unanimiteit over geweest zijn binnen AFO, meldt FM TV, en dus zouden slechts enkele leden van plan geweest zijn om deel te nemen aan dat ‘project’.