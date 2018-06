Chef voetbal Ludo Vandewalle over de opstellingen: “Vandaag gaan we weten wie het sterkste B-elftal heeft”

Negen wissels bij de Rode Duivels, haast evenveel bij tegenstander Engeland. Het zal een vreemde wedstrijd worden in Kaliningrad. Chef voetbal Ludo Vandewalle laat zijn licht schijnen over de opstelling van beide elftallen.

“Het zijn de verwachte wissels bij de Rode Duivels”, aldus chef voetbal Ludo Vandewalle. “Zo hadden we het ook voorspeld. De enige verrassing is dat ook Engeland zoveel wissels doorvoert. Voor de spelers is het alvast de ideale plaats om te laten zien wie het niveau aankan. Vandaag gaan we weten wie het sterkste B-elftal heeft.”

Colombia is groepswinnaar in groep H en is samen met Japan een potentiële tegenstander. Verandert dat iets? Ludo Vandewalle: “Neen! Colombia is een goede ploeg maar als we naar de halve finale willen, dan zullen we moeten winnen van teams als Columbia.”