Chef Voetbal Ludo Vandewalle na België - Engeland: “Verzorgt of verbrodt Januzaj nu het feestje?”

Adnan Januzaj heeft geschiedenis geschreven. Over een dikke week weten we of we dat moeten toejuichen of niet. De Rode Duivels grijpen door de zege tegen Engeland naast de felbegeerde tweede plaats. Ze hebben wel de sympathie van het voetbalvolk gewonnen. Een wedstrijd die gedoemd was op een salonremise te eindigen, werd door de Belgen op sportieve wijze gewonnen. Applaus dan maar zeker? Maar niet van iedereen even veel van harte. Ook niet in het Belgische kamp

Niet iedereen is dolblij. Meer reiskilometers, na Japan in de 1/8ste finale hoogstwaarschijnlijk tegen Brazilië in de kwartfinale. Bovendien maandag al in Rostov aan de bank, in plaats van een dag ...