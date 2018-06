Betogers voor Belgische ambassade in Kinshasa eisen lichaam Lumumba terug

De Congolese politie heeft donderdag een betoging van een kleine 300 jongeren voor de Belgische ambassade in Kinshasa uiteengedreven. De menigte kwam volgens de nieuwssite Actualité.cd de lichamen terugeisen van Patrice Lumumba, de eerste premier van het onafhankelijke Congo, en zijn metgezellen.

De politie heeft volgens Actualité.cd een twintigtal jongeren gearresteerd.

Lumumba was een van de belangrijkste figuren bij de onafhankelijkheid van Congo, dat van 1908 tot 30 juni 1960 een Belgische kolonie was. Na de onafhankelijkheid werd hij de eerste regeringsleider, tot hij op 17 januari 1961 werd vermoord in de provincie Katanga. De omstandigheden van die moord zijn tot op vandaag niet opgehelderd, maar ze gebeurde in aanwezigheid van Belgische functionarissen.

Een Belgische parlementaire onderzoekscommissie concludeerde in 2001 dat België een “morele verantwoordelijkheid” draagt voor zijn dood, en bracht aan het licht dat zijn lichaam werd opgelost in zuur. De toenmalige Belgische regering bood Congo daarop haar excuses aan.

De betoging vindt twee dagen voor de 58ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo (RDC) plaats. De relatie tussen Brussel en Kinshasa gaat momenteel door een diepe crisis.

Op 27 november vorig jaar vond een gelijkaardige betoging plaats, zij het met zo’n vijftig deelnemers iets kleiner in omvang. Ze vond plaats toen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) een persconferentie gaf tijdens de inhuldiging van het nieuwe Belgische ambassadegebouw in Kinshasa.