Auw! Batshuayi houdt op hilarische wijze een pijnlijk hoofd over aan Belgisch doelpunt

Adnan Januzajs fabelachtige doelpunt tegen Engeland zorgde opnieuw voor dolle vreugde onder de supporters, en diezelfde fans konden even later opnieuw lachen - al was het toen om een heel andere reden. Uit een herhaling bleek immers dat Michy Batshuayi na Januzajs doelpunt de bal nog eens tegen de netten wilde trappen. Niets geks aan, maar Batsman mikte op de paal... waarna hij het leer keihard tegen zijn eigen hoofd kreeg. Pijnlijke maar hilarische beelden die we u zeker niet wilden onthouden.