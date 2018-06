“Strengere straffen nodig voor bestuurders die leerlingen van rijschool koeioneren”

Het Belgisch centrum voor verkeersveiligheid VIAS roept op tot strengere straffen voor bestuurders die zich irritant of zelfs agressief gedragen tegenover bestuurders in opleiding. Rijscholen melden ­immers steeds vaker dergelijk asociaal rijgedrag. “Mensen kunnen geduld opbrengen als ze zelf hun rijbewijs halen, maar niet als een ander dat probeert te doen.”

We maken er ons allemaal weleens schuldig aan. We rijden achter een wagen van de rijschool of achter een auto met een blauwe ‘L’ op de achterruit, we foeteren dat het ­allemaal zo traag en aarzelend gaat, en we rollen eens met de ogen. Maar vaak blijft het daar niet bij. Soms gaan bestuurders bumperkleven, ze toeteren of gaan zelfs verhaal halen.

Foto: BELGA

Het VIAS krijgt geregeld meldingen van beginnende bestuurders en hun begeleiders die geconfronteerd worden met dat asociale rijgedrag en zelfs met verkeersagressie. “Daarom moet nagedacht worden over strengere straffen voor wie over de schreef gaat. Zwaardere boetes bijvoorbeeld”, zegt Stef Willems, woordvoerder van het VIAS.

Bruusk remmen

De overtredingen worden vaak vastgesteld in zones 30 en aan wegenwerken. “Leerlingen houden zich angst­vallig aan de snelheid, met als gevolg dat sommige achter­liggers gaan toeteren. Ook als beginners iets trager optrekken wanneer het licht op groen springt, beginnen on­geduldige bestuurders te claxonneren. Maar geef die mensen tenminste een kans om het te leren. En om er­varing op te doen achter het stuur moet je nu eenmaal de weg op.”

De federatie van de Belgische erkende rijscholen Federdrive noteerde de laatste jaren meer gevallen van verkeersagressie en asociaal rijgedrag. “Typisch zijn mensen die op een grotere weg aan bumperkleven doen. Ze rijden zo dicht dat je bijna kan zien of ze zich ’s ochtends geschoren hebben”, zegt Jeroen Smeesters, woordvoerder van Federdrive. “Wij stoppen ­uiteraard ook aan stoptekens, waar mensen dat blijkbaar niet meer verwachten. Dan rijden ze tegen de wagen van de rijschool, want volgens hen ‘stopt niemand hier’. Of ze remmen bruusk en gaan ges­ticuleren. Bij ongeveer 85 tot 90 procent van de ongevallen met een rijschoolwagen is de leerling of rijschool niet in fout.”

Foto: IF

De federatie pleit wel veeleer voor sensibilisering dan voor strengere straffen. “Maar als alternatieve straf kunnen overtreders misschien eens meerijden met de rijschoolwagen om te ondervinden hoe moeilijk die job is”, zegt Smeesters. “Mensen kunnen geduld opbrengen als ze zelf hun rijbewijs halen, maar niet als een ander dat probeert te doen.”

Ook bij rijschool Traffix merken ze een toename van de verkeersagressie tegenover hun leerlingen. Maar ze bleven niet bij de pakken zitten en plakten op hun wagens een sticker met de tekst: Sorry, ik moet het nog leren!”

“Er wordt weleens achteraan op ons ingereden”, zegt Luc Van Bogaert van Traffix Meise. “Bijvoorbeeld wanneer wij aan de stoplichten wat trager vertrekken en de bestuurder achter ons ongeduldig optrekt. Voor jonge bestuurders is zoiets bepaald confron­terend. Het is dan onze taak om het voorval te kaderen en de leerling op te vangen.”

Met het voorstel voor een strengere aanpak van onbeschofte bestuurders hoopt het VIAS een politiek debat op gang te brengen. “Wij maken de wetten niet, het is aan de politiek om een concrete aanpak uit te werken.”

Open voor voorstellen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat weten geen onderscheid te maken in asociaal gedrag. “Voor ons hoort asociaal gedrag gewoon niet thuis in het verkeer”, reageert zijn woordvoerder. Bij federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) reageert men positief op het voorstel. “Elke oproep tot hoffelijkheid in het verkeer ondersteunen we”, stelt de woordvoerder. “Maar we benadrukken dat de meeste storende manoeuvres en vormen van intimiderend gedrag nu al bestraft worden. Onmiddellijke plannen om de straffen te wijzigen zijn er niet. Maar we luisteren graag naar hoe het VIAS het ziet.”