Chauffeur die achter stuur zat in het busje met Mawda is geïdentificeerd

De chauffeur van de camionette waarin de tweejarige Mawda het leven liet, is dankzij DNA-onderzoek geïdentificeerd. “Hij is na het incident met de 29 andere ­inzittenden op­gepakt, maar we moesten hem opnieuw vrijlaten”, zegt een welingelichte bron. “Omdat we nog geen bewijs hadden. Hij is allicht niet meer in het land.”

Het incident dat het land schokte dateert van 17 mei. Na een achtervolging van 60 kilometer, waarbij de bestuurder van een camionette vol transmigranten een politiewagen probeerde te rammen, vuurde de politie een schot af op de voorband. Maar de kogel ging te hoog en raakte het tweejarige vluchtelingenkind Mawda in het hoofd.

De dertig inzittenden werden opgepakt maar werkten niet mee aan het onderzoek, meldde Bergens procureur-generaal De La Serna destijds. “Niemand, ook de ouders niet, wou de bestuurder aanduiden die een groot aandeel heeft in deze tragedie.”

Iedereen mocht na ondervraging beschikken. Wel werden vingerafdrukken en DNA afgenomen. Dat DNA-onderzoek van onder meer het stuurwiel heeft nu resultaat opgeleverd. “Er konden twee personen ­geïdentificeerd worden”, zegt onze bron. “Het gaat om een chauffeur en een bijzitter. Zij maakten inderdaad deel uit van de hele groep die na de schietpartij opgepakt, ondervraagd en opnieuw vrijgelaten werden.”

Mawda’s papa

Over hun precieze identiteit, en wat hun link is met het milieu van de mensensmokkelaars, kwamen we gisteren niets te weten. “Het is alvast niet Mawda’s vader, zoals her en der gesuggereerd werd. De twee gezochte individuen zijn allicht niet meer in het land. We zullen ze moeten gaan zoeken. Op dit moment hebben we geen idee waar. Hopelijk komt er snel een Europees aanhoudingsbevel.”

Het federaal parket wou gisteren geen commentaar kwijt over de ­nieuwe ontwikkeling in de zaak.