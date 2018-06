REACTIES RODE DUIVELS. “Je kan toch niet een veld opstappen om te verliezen”

De Rode Duivels wonnen ook hun derde groepswedstrijd tegen Engeland. Uiteraard niets dan blij gezichten bij het zogenaamde B-elftal, voorop matchwinnaar Adnan Januzaj.

Lees ook: Martinez is tevreden met prestatie: “Januzaj verdient dit, hij werkt hard”

Adnan Januzaj werd verkozen tot Man van de Match. “Ik ben dankbaar voor deze trofee”, aldus de vleugelaanvaller. “Het is mijn eerste goal op een WK en voor de nationale ploeg. Hopelijk komt er nog meer. Dit was een mooie goal tegen een sterke tegenstander. Ik heb veel kritiek gekregen en wilde tonen dat ik hier thuis hoor. Ik heb de jongste jaren een lange weg afgelegd. Dankzij Real Sociedad ben ik weer op niveau gekomen daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben altijd in mezelf blijven geloven.”

Ook Youri Tielemans genoot van de overwinning. “We zijn heel blij met deze zege”, trapte Tielemans na afloop een open deur in. “Dit team heeft nog niet veel samengespeeld en dat zag je in het eerste kwartier. We konden elkaar niet goed vinden. Maar daarna viel de onzekerheid weg en zijn we beginnen voetballen.”

De overwinning zorgde voor een gevoel van trots. “En ik denk ook dat de coach fier was”, zei Tielemans. “Hij zag spelers die hebben gevochten voor elkaar. Daar kan hij alleen maar content mee zijn.” En nu Japan? Tielemans: “Daar gaan we ons inderdaad op concentreren. Wat daarna komt, zien we wel.”

Lees ook (N+):Chef Voetbal Ludo Vandewalle na België - Engeland: “Verzorgt of verbrodt Januzaj nu het feestje?”

Ook Dendoncker blij

Foto: BELGA

Ook Leander Dendoncker stond tegen Engeland in de basis. “Het voelt goed om te debuteren”, zei de Anderlecht-speler. “Tijdens de match was ik er niet mee bezig, maar vooraf voel je toch die spanning en de intensiteit van het WK.”

Dendoncker benadrukte dat er van met opzet verliezen geen sprake van. “Daar is niet over gesproken. Het is moeilijk om niet te willen winnen. Ik ben fier dat ik mocht debuteren en dat ik naast Kompany stond. Nu wil ik meer, ik ben ambitieus. Maar ik ben blij dat een paar spelers de kans hebben gekregen om te spelen. Het is goed uitgedraaid.”

Blauw oog Vermaelen

Ook Thomas Vermaelen speelde zijn eerste WK-minuten: “Ik ben blij met de zege”, reageerde de ervaren verdediger. “Je kan aan een voetballer niet vragen om te spelen om te verliezen. Ik wil altijd winnen. Ik voel me goed, ik had de 90 minuten gerust kunnen uitspelen. Ik speelde weinig de laatste tijd, maar ik werk deze matchen af op ervaring. Dat blauwe oog. Dat mag altijd gebeuren, als we maar winnen. Nu is het Japan, maar we moeten niet naar de tegenstander kijken.”

Lees ook (N+): Onze punten voor de Duivels: Boyata bevestigt, Fellaini maakt het de bondscoach lastig

Foto: BELGA

Thorgan Hazard: ‘’Brazilië als tegenstander? Maakt niet uit’’

“Natuurlijk zijn we allemaal blij met de zege vanavond. We wilden absoluut winnen. We zaten echt niet met die tweede plaats in ons hoofd. Als je spelers een kans geeft die nog niet veel hebben mogen spelen, dan willen die zich tonen. Dit geeft vertrouwen en we blijven in de flow van de overwinningen. Ook leuk dat we geen tegendoelpunt slikken. Het was zeker niet perfect vandaag. We misten automatismen, dat is logisch. Voor mij was het ook niet evident omdat het de allereerste keer was dat ik op die positie speelde. Maar we hebben hard gewerkt. Dat we nu tegen Brazilië kunnen uitkomen maakt niet uit. Als je ver wil geraken op een toernooi moet je toch van iedereen winnen.”

Thibaut Courtois: ‘’Verliezen of gelijkspelen is niet mijn DNA’’

“Je moet elke match spelen om te winnen. Ik ga geen match spelen om te verliezen of gelijk te spelen. Dat zit niet in mijn DNA. Daarom dat ik ook die ene save doe. Ik maak me goed groot en kan nog net mijn vingertoppen aan die bal. Je moet je niet blind staren op die moeilijkere tabelhelft. Als je ver wil gaan kom je die landen toch tegen. Japan is misschien een beetje minder moeilijk dan Colombia. En dat reizen zijn we gewoon. Of ik het gevoel had dat Engeland wou winnen? Ja, zeker. Maar onze organisatie stond stevig. Behalve die kans waarop ik een save doe hebben ze enkel gedreigd met enkele kopkansen.”