Engeland werkt zich (weer) in nesten: Negatieve aanpak tegen België kan in het gezicht ontploffen

Ja, ze zitten dan wel aan de zonnige kant van de tabel, maar nee, veel makkelijker heeft Engeland het zichzelf niet gemaakt. Als het de 1/8ste finalewedstrijd tegen Colombia verliest, riskeert Gareth Southgates gok om een B-team op te stellen als een boomerang in het gezicht van ‘The Three Lions’ te belanden. Net als tijdens Euro 2016.

Beleefde Engeland tegen België zijn Slovakije-moment? Tijdens het EK 2016 besliste bondscoach Roy Hodgson voor de laatste wedstrijd van de groepsfase zijn ploeg overhoop te gooien omdat het zich toch al gekwalificeerd wist, samen met Wales. Wayne Rooney – toen nog een sterkhouder – zat samen met de andere basisspelers op de bank. Speelden wel die dag in Saint-Etienne: Gary Cahill, Eric Dier en Jamie Vardy, drie kernopvullers, die ook gisteren op het veld stonden.

Goeie dynamiek

Na een bloedeloze 0-0 eindigde Engeland op de tweede plaats en moest het de weg des doods bewandelen om de finale te bereiken. De eerste tegenstander – IJsland – viel nog mee, maar nadien wachtten alle grote voetballanden The Three Lions op.

Uiteindelijk zou het voor Hodgson nog veel dramatischer aflopen. Engeland verloor van IJsland en de sympathieke Londenaar beleefde een blamerende aftocht zonder weerga.

Dit toernooi lagen de kaarten enigszins anders. Deze keer leek verliezen in de derde wedstrijd zelfs een goeie zaak om in de makkelijkere kant van de tabel te komen. Maar de hele week hadden Engelse waarnemers en journalisten de spelers gewaarschuwd om de wedstrijd tegen België toch au sérieux te nemen. “Want denk toch maar aan 2016”, herinnerde menig Engelse collega er ons aan. “De non-match tegen Slovakije haalde de goeie dynamiek van de eerste wedstrijden weg. Haal die dynamiek weg en Engeland kan tegen elk land verliezen.”

Heel wat gewezen coryfeeën en tv-analisten voerden gisteren de druk op. “Ik ben nooit het veld opgestapt met het idee de match niet te winnen”, liet ex-United-verdediger Rio Ferdinand weten. “Ik zou niet weten hoe je zo’n match mentaal moet voorbereiden. Je krijgt tonnen zelfvertrouwen door te blijven winnen.”

Ook BBC-presentator Gary Lineker, in 1986 topschutter van het WK, liet zijn afkeer blijken. “Dit lijkt meer op een trainingswedstrijd, goed om enkele jongens minuten te laten maken.”

Negen wissels

Bondscoach Gary Southgate had zijn ploeg op negen van de elf plaatsen gewisseld en liet net zoals zijn Belgische collega Roberto Martinez alleen zijn keeper – Jordan Pickford – en een verdediger – John Stones – staan. Arsenal-aanvaller Danny Welbeck was daardoor de enige veldspeler die nog geen basisstek heeft op dit WK, maar Southgate liet hem op het einde wel invallen, voor de jonge Trent Alexander-Arnold.

De 19-jarige rechtsback van Liverpool was een van de weinige Engelse spelers die een frisse indruk maakte. Het grote probleem van Engeland is de creativiteit en zijn de ideeën op het middenveld. Dat is bij de A-ploeg, met Jordan Henderson en Dele Alli, al een probleem. Dat is de B-versie, met Eric Dier en Fabian Delph, nog een graadje erger. Ruben Loftus-Cheek, opgeleid door Chelsea en actief bij Crystal Palace, is vooral een loper. De twee spitsen, Jamie Vardy en Marcus Rashford, kregen amper bruikbare ballen en waren nauwelijks in beweging.

Engeland in deze opstelling moet het hebben van inzet en duelkracht, maar vond met Marouane Fellaini en Mousa Dembélé twee meesters in dat spelletje tegenover zich. Ook over de flanken kon Engeland nauwelijks dreigen. Danny Rose stond gisteren tegenover een goeie Nacer Chadli en leek niet erg geïnteresseerd in een overwinning.

Het gevolg was een bloedeloze 1-0-nederlaag. Door het krediet dat de jongens van Gareth Southgate de afgelopen maanden hadden opgebouwd, was de kritiek gisteren in Engeland nog mild. Maar verliezen tegen Colombia brengt 2016 weer helemaal terug. En dan zal er naar de zomeravond in Kaliningrad straks verwezen worden als het Saint-Etienne-moment van dit toernooi.