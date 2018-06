Vlaamse vlaggen, leeuwtjes en geel-zwarte tribunes: in dit Argentijnse dorpje zijn ze zot van Vlaanderen

Het was een bizar gezicht deze week. De Vlaamse minister Philippe Muyters (N-VA) leek op zijn handelsmissie in Argentinië plots beland op de meest Vlaamse plek op aarde. Want in Villa Flandria, een dorp op goed 80 kilometer van hoofdstad Buenos Aires, speelt de voetbalclub met de Vlaamse Leeuw op de truitjes en zijn de tribunes zwart-geel geschilderd. En dat allemaal omdat een eeuw geleden een koppige West-Vlaamse textielindustrieel hier een bloeiende fabriek uit de dorre grond stampte.