Kompany betrekt familie in de vreugde: “Hier heb ik zo hard voor gewerkt, dit wilde ik met hen delen”

Minuut 74 van de derde poulewedstrijd was ook het moment waarop Vincent Kompany zijn lang verhoopte wederoptreden maakte. De kapitein genoot van de zege en loodste prompt vrouw en kinderen mee op het terrein.

Tegen elk protocol in slaagde Kompany erin om echtgenote Carla en de drie kinderen op het terrein te loodsen na afloop van de gewonnen wedstrijd. “Dit is FIFA en het is allemaal zo strak georganiseerd maar dit was een moment dat ik met mijn familie wilde delen. Hier heb ik mijn hele leven lang naar toegewerkt, daar wilde en moest ik hen bij betrekken.”

Kompany en zijn drie kinderen. Foto: Photo News

Mentaal kon het niet beter maar ook lichamelijk straalde de verdediger van vertrouwen. “Hier staat een gelukkig man”, reageerde de kapitein. “Het waren mijn eerste minuten op dit WK, in een toffe wedstrijd. Ik kijk uit naar de volgende dagen.”

De Duivels nemen het in hun achtste finale op tegen Japan en zijn door hun zege in de moeilijkere helft van de tweede fase beland. “Er is vooraf inderdaad over gebabbeld”, bekende Kompany. “We wisten dat verliezen theoretisch het beste resultaat zou zijn. Maar het laatste wat je als voetballer wil, is verliezen. Deze wedstrijd heeft bewezen dat de coach kan rekenen op 23 jongens.”

Ander toernooi

Kompany maakte meteen de analyse van de groepsfase. “We weten uit het verleden hoe belangrijk het is om goed door de groepsfase te geraken”, sprak Kompany. “Maar nu begint een ander toernooi. We zijn er klaar voor. We hebben een goed systeem, vanaf nu moet alles meezitten om een goed toernooi te spelen. Hopelijk geraken we voorbij Japan, daarna volgt vermoedelijk Brazilië. We zien wel wat er dan gebeurt.”

