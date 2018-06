27 brandweerlui nodeloos uitgerukt na telefoontje van 6-jarige

Diksmuide - “Er is zwarte rook in ons huis en wij zitten nog binnen.” Met die valse boodschap belde een zes­jarig meisje uit Diksmuide donderdag naar de alarmcentrale.

De brandweer rukte meteen uit, maar eenmaal ter plekke bleek er niets aan de hand te zijn. “Wat mijn dochter precies heeft bezield weet ik niet”, zegt haar moeder. “Ze heeft onlangs nog filmpjes gezien van de zware brand, dinsdag in Diksmuide. Misschien heeft dat invloed op haar gehad.”

Of de ouders de factuur moeten betalen is onduidelijk. Voor alle voertuigen en al het personeel samen loopt het bedrag snel op tot 2.500 euro. “Het meisje heeft haar lesje nu sowieso wel geleerd”, zegt Kristof Louagie van de Brandweer Westhoek. ­“27 brandweerlui stonden voor de deur en haar ouders waren gechoqueerd. Dat kindje stond ter plaatse te huilen.”

Volgens de brandweerzone komen valse oproepen meer voor in de zomermaanden. “Jongeren en kinderen vervelen zich of ze bellen per ongeluk”, zegt Louagie. “Daarom loopt nu online een campagne met filmpjes die uitleggen hoe je correct belt en wat de gevolgen zijn van een valse oproep. Nu de vakantie begint, zouden alle ­ouders beter samen met hun kinderen de filmpjes bekijken. Want er is niet alleen de factuur. Mensen die écht in nood zitten, moeten door valse oproepen wachten op hulp.”