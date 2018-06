Amerikanen en Engelsen snellen ter hulp om voetballertjes te redden uit grot in Thailand

Twaalf Thaise tienerjongens en hun voetbalcoach zijn vijf dagen na hun verdwijning nog steeds niet gered uit een ondergelopen grottencomplex. Ze gingen er na een training op verkenning, maar keerden nooit terug. Thailand heeft intussen de hulp ingeroepen van de Amerikanen. “We gaan ervan uit dat iedereen nog leeft”, zegt de premier.

Al dagenlang is Thailand in de ban van de verdwijning. De twaalf jongens, allemaal tussen de 11 en 16 jaar oud, zitten vast sinds zaterdag, en gaven sindsdien geen teken van leven. De premier van het Aziatische land maakt zich sterk dat iedereen nog leeft, maar de tijd dringt. Uit berichtjes die de jongens stuurden vóór ze de grot binnengingen, blijkt dat ze eten meenamen en zaklampen. Maar niets wijst erop dat ze klaar waren om dagenlang in de grot achter te blijven.

Na een voetbaltraining trokken ze op verkenning in het complex van Tham Luang, in het noorden van het land. De reddingswerkers vonden afdrukken van hun handen en voeten nabij de ingang. Even verderop stonden hun fietsen. Het complex is tien kilometer lang en staat erom bekend vaak te overstromen tijdens het regenseizoen. Dat is ook nu gebeurd. “We proberen de jongens op elke mogelijke manier te vinden”, zegt Anupong Paochinda, minister van Binnenlandse Zaken.

Gisteren arriveerde een team van het Amerikaanse ­leger aan het complex, en ook Britse experts kwamen ter plaatse. Maar de reddings­actie verloopt moeilijk. Duikers proberen zo ver mogelijk te raken via de bestaande ingangen. Ze werken de klok rond. Reddingswerkers pompen zoveel water als mogelijk uit de grotten, alleen blijft het maar regenen, en zand en brokstukken blokkeren de pompen. Bergbeklimmers zoeken op de flanken van de berg waaronder de gangen lopen naar alternatieve ingangen. In een van de schachten die ze vonden, is water en eten gegooid. Maar niemand weet voorlopig waar de voetballertjes zich exact bevinden. Mogelijk wordt er ook geboord in de bergwand, om zo een nieuwe toegang te ­creëren.

Familie blijft hopen

Familieleden staan al sinds zaterdag aan het grottencomplex. Sommigen raakten zo oververmoeid dat ze naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. “We blijven ondanks alles optimistisch”, zei de vader van een van de jongens aan CNN. “Er is zoveel hulp hier, ik heb er alle vertrouwen in dat mijn zoon nog terugkeert. Hij is een ijzersterke atleet, een voetballer. Hij keert terug.”