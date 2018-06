Cercle Brugge versterkt selectie met Ivoriaan Franck Irie, Moeskroen haalt aanvaller

Brugge - Cercle Brugge heeft de Ivoriaan Franck Irie (20) aangetrokken, zo laat de Vereniging donderdag op zijn website weten. Hij ondertekende een contract voor twee jaar bij de promovendus.

Irie komt over van AS Monaco, de Franse topclub die Cercle in 2017 overnam. De aanvallende middenvelder speelde er afgelopen seizoen achttien duels voor de tweede ploeg. Irie was al tweeënhalve week aanwezig bij Cercle.

“We zijn blij om Franck Irie definitief te verwelkomen bij Cercle Brugge. Dit unieke spelersprofiel past perfect in deze groep en geeft ons bijgevolg meer mogelijkheden. Een aanwinst voor ons team”, aldus de sportief directeur van groen-zwart François Vitali.

Moeskroen huurt Portugese spits Sambu van Spartak Moskou

Moeskroen heeft zijn selectie donderdag versterkt met de Portugese aanvaller Idrissa Sambu. Hij komt op huurbasis (met aankoopoptie) over van Spartak Moskou.

De 20-jarige Sambu is afkomstig van Guinée-Bissau. Hij kreeg zijn opleiding bij FC Porto alvorens begin 2017 naar Moskou te verhuizen. Daar kwam hij uit voor het tweede elftal van Spartak.

Moeskroen heeft aanvoerder Dimitri Mohamed en Nikola Gulan langer aan de club gebonden. Dat bevestigt de eersteklasser donderdag op de teamwebsite.

Mohamed tekende bij tot 2021. De 29-jarige Frans-Algerijnse middenvelder draagt het shirt van Les Hurlus sinds 2012.

Nikola Gulan, een Servische linkervleugelverdediger, zette zijn krabbel onder een nieuw contract voor een seizoen. De 29-jarige voetballer begint aan zijn vierde seizoen in Henegouwse loondienst.