Luchthaven Bali gesloten door uitbarsting Agung

Het Indonesische rampenbestrijdingsbureau heeft de internationale luchthaven op Bali vrijdag opgedragen om de deuren te sluiten, omdat de Agung-vulkaan sinds woensdag opnieuw as tot 2,5 kilometer de lucht in spuwt. Meer dan 8.000 passagiers zijn getroffen, zo meldde de woordvoerder van het bureau, Sutopo Nugroho.

Gestrande passagiers op de luchthaven. Foto: REUTERS

De luchthaven op het toeristische eiland is vrijdag sinds 3 uur (21 uur Belgische tijd) zestien uur lang gesloten. “Veiligheid blijft de belangrijkste reden om de luchthaven te sluiten”, zegt Nugroho. “Er zijn 48 vluchten, zowel vertrek als aankomst, met 8.334 passagiers getroffen. Daaronder zijn 38 internationale vluchten met 6.611 passagiers.”

Sinds woensdag is de Agung opnieuw actief. Momenteel blijft het waarschuwingsniveau van de 3.031 meter hoge vulkaan het op een na hoogste. Dat houdt in dat een veiligheidszone van 4 kilometer is ingesteld rond de berg. Ongeveer 300 omwonenden werden geëvacueerd.

De laatste dodelijke uitbarsting van de Agung hield de Balinese bevolking in 1963 en 1964 bijna een jaar lang in zijn greep en kostte aan 1.200 mensen het leven.