Voor het eerst in decennia witte haai gespot in de buurt van Spaans eiland

Voor het eerst in decennia is er weer een witte haai of mensenhaai gespot in de buurt van de Spaanse Balearen. Dat zegt Alnitak, een centrum voor marien onderzoek, donderdag op Facebook.

De wetenschappers van het centrum zijn momenteel op expeditie en spotten de haai in de buurt van Cabrera, een eiland ten zuiden van Mallorca, zegt Alnitak-directeur Ricardo Sagarminaga via Facebook. Volgens hem hebben tien teamleden, afkomstig uit vijf landen, foto’s en filmpjes gemaakt van de haai.

De krant Diario de Mallorca spreekt van een “historische waarneming”. “Er waren mogelijke waarnemingen de voorbije jaren die niet bevestigd werden. Maar dit is de eerste wetenschappelijke bevestiging van de aanwezigheid van een grote witte haai in Spaanse waren in zeker dertig jaar”, zegt Sagarminaga.