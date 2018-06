Wereldbank maakt 50 miljoen dollar vrij voor Rohingya in Bangladesh

De Wereldbank heeft donderdag een subsidie van 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) toegekend aan een project om de levensomstandigheden van de Rohingya in opvangkampen in Bangladesh te verbeteren. Volgens het in Washington gebaseerde instituut voor ontwikkelingssamenwerking gaat het om de eerste schijf “in een reeks die zou kunnen oplopen tot in totaal 480 miljoen dollar”.