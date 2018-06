Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Pas in de kwartfinale begint het echt, en doe mij dan toch maar liever Brazilië ”

De Rode Duivels hebben donderdagavond in Kaliningrad de groepsfase op dit WK afgesloten met een 0-1 zege tegen Engeland. Samen met Chef Voetbal Ludo Vandewalle blikken we terug op een vreemde avond en een wedstrijd tussen twee teams die al zeker waren van de kwalificatie voor de volgende ronde en eigenlijk zelfs ook blij waren geweest met een nederlaag wegens de gunstige gevolgen voor later in het tornooi. Maar de Belgen trokken zich daar weinig van aan en wonnen. Hoe moeten we nu vooruit kijken?