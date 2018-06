Eén Rode Duivel is toch ontgoocheld: “Ze denken misschien dat ik alles kan verdragen, maar ooit komt er een einde aan”

Roberto Martinez veranderde zijn ploeg gisterenavond op negen plaatsen in vergelijking met de elf tegen Tunesië. Alleen Dedryck Boyata en Thibaut Courtois bleven staan. Simon Mignolet legde zich neer bij die beslissing, maar gelukkig was hij bepaald niet.

Wat vooraf aangekondigd werd, gebeurde ook: zowel België als Engeland stuurde een B-ploeg het veld op. Negen wissels vielen er maar liefst te noteren bij de troepen van Roberto Martinez. En met het invallen van Vincent Kompany wachten nog slechts twee Rode Duivels nog altijd op hun eerste speelminuten op dit WK: reservedoelmannen Simon Mignolet en Koen Casteels.

“Ik maak me geen illusies meer omdat ik weet hoe het gaat”, aldus Mignolet. “Maar natuurlijk is het wel spijtig dat ik op de bank moest blijven terwijl de ploeg toch helemaal door mekaar werd geschud. Dat is zuur en mentaal moeilijk. Want stel dat er toch iets zou gebeuren met Thibaut, dan moet ik er wel meteen staan. Terwijl ik de voorbije maanden erg weinig gespeeld heb. Simpel is dat niet. Je zag ook dat de jongens die er ­tegen Engeland in kwamen hun kans grepen. Het was een mooie etalage om aan de buitenwereld te tonen dat ze fit zijn en om de onderlinge concurrentie aan te scherpen.”

Mignolet had een gesprek met Martinez. “Ik heb het er eerst met Erwin Lemmens (keeperstrainer, nvdr) over gehad, daarna is de bondscoach ook naar me toe gekomen. De inhoud van dat gesprek blijft tussen ons. Natuurlijk waardeer ik het wel dat hij me opzocht.”

Mignolet is altijd op-en-top prof, ook nu. “Maar misschien is dat in mijn nadeel, omdat ze weten dat ik veel kan verdragen. Misschien denken ze dat ik alles kan verdragen, maar ooit komt daar een einde aan.”

