Anderlecht overtuigd dat Kara en Dendoncker vertrekken, maar 5 miljoen voor opvolger is nog niet genoeg

Anderlecht wil nog vier transfers doen: twee verdedigers en twee aanvallers die een directe kwaliteitsinjectie geven. Bubacarr Sanneh (23), een bonk van FC Midtjylland, is een toptarget voor de defensie. Paars-wit bood al vijf miljoen, maar de Deense kampioen wil meer.

Anderlecht greep naast Chancel Mbemba, Bjorn Engels staat naar eigen zeggen niet op het verlanglijstje en naar Zinho Vanheusden werd even gepolst. Het is duidelijk dat paars-wit nog naar een stevige centrale verdediger speurt om de concurrentie met Milic, Vranjes en Sa aan te scherpen en dat mag wat kosten.

“Al wie er nu nog bijkomt zou in de basiself moeten staan”, zei manager Luc Devroe deze week. “Als je nu al met 32 jongens op training bent en er komen nog vier spelers terug van het WK, dan moet je geen versterkingen meer in de breedte halen. De kern is al grotendeels in evenwicht.”

Kara Galatasaray

Paars-wit wilde even een transferstop houden omdat er nog geen duidelijkheid is over de toekomst van Kara Mbodj en Leander Dendoncker, maar blijkbaar zijn ze ervan overtuigd dat die toppers zullen vertrekken. Turkse media melden dat Galatasaray Kara een jaarloon van 1,5 miljoen euro biedt en hem kan aankopen voor 7 miljoen euro.

RSCA anticipeert op zijn vertrek, want Bubbacar Sanneh is een belangrijk target om Kara op te volgen. Sanneh is een brok graniet van 1,85 meter met snelheid en een enorme sprongkracht. De zevenvoudige Gambiaanse international was vorig seizoen zelfs goed voor zeven goals en drie assists in Denemarken. In januari verhuisde hij van subtopper AC Horsens naar toekomstig kampioen FC Midtjylland voor 200.000 euro en vorig seizoen stond hij nog op de radar van Club Brugge.

Nu lijkt het Anderlecht wel menens om hem binnen te halen. De Brusselaars deden volgens Deense bronnen eerst een bod van 3,5 miljoen, verhoogden het dan naar vier miljoen en uiteindelijk zelfs naar vijf miljoen euro. Telkens zei Midtjylland neen. Sanneh heeft nog een contract tot 2021 en zou na een half seizoen pas mogen vertrekken als er een bedrag tussen zes en zeven miljoen euro op tafel komt. “Er zijn gewoon veel aanbiedingen voor onze spelers”, aldus sportief directeur Svend Graversen.

Deschacht: buitenland?

Als Anderlecht echt doorduwt, kan Sanneh wel de duurste verdediger uit de clubgeschiedenis worden, maar het valt af te wachten waar de paars-witte limiet ligt. Allen Bak Jensen, de makelaar van Sanneh, maakt zich alvast geen zorgen. “Er is veel interesse voor Bubacarr. Maar momenteel richt hij zich op Midtjylland en de tweede voorronde van de Champions League die eraan komt.”

In het Astridpark is er achteraan nog een plaatsje vacant door het afscheid van Deschacht. Die staat nog op de lijst bij Zulte Waregem en Antwerp, maar er zijn ook twee niet nader genoemde buitenlandse clubs die de situatie in de gaten houden.