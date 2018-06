Renovatie Boudewijnstadion oplossing voor Anderlecht?

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke wil liefst zelf een stadion bouwen en uitbaten in eigen beheer, maar een van de RSCA-aandeelhouders heeft andere plannen. Bouwbedrijf Besix broedt al maanden op het idee om het Koning Boudewijnstadion in Brussel te renoveren en werkt die nu uit.

De atletiekpiste wordt behouden, maar is verplaatsbaar. Tegelijkertijd kan het voetbalveld onder de bodem zakken om atletiekwedstrijden te organiseren en om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken komt er ook een dak op het stadion. Dat is ook bevorderlijk voor het organiseren van concerten. De kosten worden geraamd op 200 à 250 miljoen euro, aanzienlijk minder dan de 300 miljoen die voorzien was voor het Eurostadion.

Er is alvast steun. De Voetbalbond reageert positief en ook politici zijn enthousiast. “Er zijn al vergaderingen over geweest”, aldus minister Didier Reynders (MR). “Deze richting moeten we uitgaan. Ik zal ook Anderlecht-eigenaar Marc Coucke contacteren om te kijken of hij geïnteresseerd is.”

Paars-wit staat voor alles open, maar de plannen moeten ook nog goedgekeurd worden door projectontwikkelaar Unibail, die op de Heizelvlakte het shoppingscenter Neo zal bouwen en het Boudewijnstadion dan in zijn project moet integreren.