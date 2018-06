Cipiers blijven staken, behalve op zondag wanneer ze dubbel betaald krijgen

Na bijna twee weken is er nog altijd geen akkoord tussen de vakbonden van de cipiers en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). En dus gaan de stakingsacties van de gevangenisbewaarders door, behalve in het weekend. Op zaterdag krijgen ze namelijk een premie van 50 procent, op zondag van 100 procent. Dat meldt het Laatste Nieuws.

Al elf dagen lang staken de cipiers in protest tegen het voorstel van minister Geens voor een verplichte minimale dienstverlening bij stakingen in de gevangenissen. Maar het viel agenten en advocaten afgelopen weekend op dat er toen beduidend meer personeel aanwezig was, dan op weekdagen. Zo was in Antwerpen op zondag ongeveer 60 procent van de cipiers aan het werk, terwijl dat doordeweeks slechts 20 tot 25 procent was.

Dat heeft onder meer een financiële reden, meldt ACV-secretaris Filip Dudal in Het Laatste Nieuws. Op een doordeweekse stakingsdag verliezen cipiers tussen de 80 en 120 euro netto, maar door weekendpremies gaat het op een zondag al om 160 tot 240 euro. De 30 euro tegemoetkoming uit de stakingskas verandert niet in het weekend.

Ook aan gedetineerden gedacht

“Ik ga niet ontkennen dat wij rekening hebben gehouden met het dubbel betaalde weekendwerk”, aldus Dudal. “Maar we hebben ook aan de drukbezette politiekorpsen en aan de gedetineerden gedacht. Zeker bij dit warme weer snakken gevangenen naar hun wandelingen, douches en het bezoek. Dit voorstel komt van de vakbondsleiding. Het personeel wilde liever doorstaken tijdens het weekend. De leiding heeft hen nipt overtuigd voor het alternerend staken, omdat dit een heel lange actie kan worden.”

Woensdag ging een nieuwe stakingskalender in. Er werd afgesproken dat in de Vlaamse, Brusselse en Waalse gevangenissen om de beurt één weekdag wordt gestaakt. In het weekend wordt er gewoon gewerkt.