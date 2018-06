“Goed gespeeld, jongens!” Engelse kranten opvallend positief na nederlaag tegen België: over de finale, Brazilië en blije WAG’s

Uiteraard is de nederlaag van Engeland op het WK vandaag voorpaginanieuws in de Britse kranten. En hoewel ze normaal de kritiek niet schuwen, blijven ze nu opvallend positief na de 0-1-nederlaag tegen de Rode Duivels. Het feit dat ze nu toplanden als Brazilië, Frankrijk en Argentinië ontwijken, doet ze zelfs al dromen van de finale: “Goed gespeeld, jongens!” Al klinkt er toch ook al hier en daar een waarschuwing door: het mag nu echt niet meer misgaan voor Southgate en co...

Ja, ze zitten dan wel aan de zonnige kant van de tabel, maar nee, veel makkelijker heeft Engeland het zichzelf niet gemaakt. Als het de 1/8ste finalewedstrijd tegen Colombia verliest, riskeert Gareth Southgates gok om een B-team op te stellen als een boomerang in het gezicht van ‘The Three Lions’ te belanden. Net als tijdens Euro 2016.

Maar daar denken de Engelse kranten nu (even) niet aan. Nee, ze blijven opvallend lief voor Southgate & co.

The Sun pakt zowaar uit met een compliment : “Goed gespeeld, jongens! Nederlaag zorgt voor makkelijkere weg richting finale... zo lang we dinsdag maar Colombia kloppen in de 1/8e finales. Hoewel de spelers ontgoocheld waren, waren de fans blij omdat Engeland nu Brazilië, Frankrijk en Argentinië ontwijkt richting finale.”

Ook The Mirror beseft dat de tweede plaats lang niet slecht is: “Seconds’ best!”

In Metro zetten ze een lachende (vrouwelijke) fan met als titel: “Het is niet het einde van de wereld(beker)”

The Daily Star kan leven met de nederlaag maar waarschuwt bondscoach Southgate en de spelers: “Je verloor een veldslag... win nu de oorlog!”

The Daily Telegraph troost de ontgoochelde fans: “Bekijk het positief... Engeland ontwijkt tenminste Brazilië”

I focust eveneens op Brazilië, maar met een andere insteek: “Laat Brazilië maar komen: Engeland kan na nederlaag tegen België de Samba Koningen enkel nog in de finale tegenkomen.”

Daily Mail ten slotte probeerde het eveneens positief te bekijken: “De Engelse WAG’s hebben dan toch genoten van de wedstrijd! Zwijg maar over het resultaat.”

Kortom: door het krediet dat de jongens van Gareth Southgate de afgelopen maanden hadden opgebouwd, was de kritiek gisteren in Engeland nog mild. Maar verliezen tegen Colombia brengt 2016 weer helemaal terug. En dan zal er naar de zomeravond in Kaliningrad straks verwezen worden als het Saint-Etienne-moment van dit toernooi.

“Je moet aan het grotere geheel denken”

Bondscoach Gareth Southgate toonde zich zelf ook niet al te ontevreden, ondanks de 0-1 nederlaag tegen de Rode Duivels in Kaliningrad. “Dit was een goede test voor ons. De wedstrijden in de tweede ronde zijn belangrijker, dan wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Dat begrijpt iedereen wel”, vertelde de Engelse bondscoach.

“We wisten dat het niveau hoger zou zijn, ondanks de wissels. België had controle en balbezit en daardoor konden we niet hoog genoeg druk zetten. We ondergingen de wedstrijd, maar op het vlak van kansen was het wel gelijk. We zijn competitief gebleven tot het laatste fluitsignaal.”

Net als zijn collega Roberto Martinez voerde Southgate met het oog op de tweede ronde heel wat wissels door in zijn basiself. “Iedereen heeft nu speelminuten opgedaan en gaat met die ervaring verder. We komen hier sterker uit, we hebben al onze spelers nodig. Dat was het hoofddoel van deze avond. Daarom ook werd Harry Kane gespaard. Het zou dom zijn hem te laten invallen en zo te riskeren dat hij enkele minuten later een trap incasseert. Je moet aan het grotere geheel denken en mijn spelersgroep ziet dat ook zo. Ze weten wat wij hier proberen te doen. Nu komt Colombia in de achtste finales en ik denk dat wij wel gewapend zijn om tegen hen te winnen.”

“Het maakte ons niet uit in welke tabelhelft we terecht kwamen”

De Engelse verdediger Gary Cahill (Chelsea) wond er achteraf geen doekjes om. “Het was inderdaad wel een vreemde match”, liet hij optekenen. “We zijn teleurgesteld de wedstrijd te hebben verloren. Om eerlijk te zijn was het wel een vreemde match. Ik denk niet dat we veel moeten concluderen uit deze partij. De ploeg was een beetje onsamenhangend, maar toch heb ik nog negen kansen geteld voor ons. Het doel is bereikt, we plaatsen ons voor de achtste finales.”

Daarna overdreef Cahill toch wat in zijn optimisme: “Het maakte ons niet uit in welke tabelhelft we terecht kwamen”, klonk het zelfs. “Hoe langer je op een WK blijft, hoe minder kans je hebt om de topteams te vermijden. De volgende wedstrijd tegen Colombia is nu het belangrijkste. Ik weet niet of het een voordeel is, maar ik ben toch blij met de extra dag vrij die we hebben...”