VSV waarschuwt in confronterende video: “Lange rit voor de boeg? Slaap eerst 8 uur”

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waarschuwt in een confronterende video voor de gevaren van niet goed uitgerust op vakantie vertrekken. “Heb je een lange rit voor de boeg, zorg dan dat je minimaal acht uur geslapen hebt”, klinkt de waarschuwing.

Aan de vooravond van de zomervakantie heeft het VSV op haar website en sociale media uitgepakt met een confronterende video. In het filmpje is te zien hoe zes testpersonen na een werkdag in een simulator plaatsnemen voor een fictieve rit met de auto. Ze moeten zelf aangeven wanneer ze zich te slaperig voelen om nog verder te rijden. Uit de resultaten blijkt dat iedereen dat tijdstip veel te laat inschat, met extreem gevaarlijke situaties op de weg tot gevolg. “Als je je slaperig begint te voelen, is het al veel te laat”, waarschuwt het VSV. Daarom lijst de stichting enkele tips op voor wie binnenkort op vakantie vertrekt.

Voor vertrek

Zorg voor voldoende nachtrust. Lange rit voor de boeg? Slaap eerst 8 uur.

Vermijd om ’s nachts te rijden. Je bent dan van nature slaperig.

Plan je route en stopplaatsen op voorhand. Plan indien nodig een overnachting.

Vermijd alcohol de avond voordien. Alcohol zorgt voor een slechte nachtrust.

Pin je niet vast op een exact aankomstuur. Zo vermijd je onnodige risico’s om toch maar op tijd aan te komen.

Onderweg

Neem na elke twee uur rijden een kwartier pauze.

Powernappen is de enige manier om slaperigheid te verdrijven. Slaap een kwartiertje, niet langer, wanneer de slaperigheid toeslaat.

Hou het koel in de auto. Warmte maakt je slaperig.

Wissel, als het kan, regelmatig van bestuurder.

Ook je passagier blijft best wakker. Het is moeilijker wakker te blijven wanneer er iemand naast je ligt te slapen.