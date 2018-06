“Ik ben nooit gelukkiger geweest”: trofeejaagster pronkt met gedode giraffe en dat leidt tot woedende reacties

Een Amerikaanse trofeejaagster heeft zich de woede van menig dierenliefhebber op de hals gehaald nadat ze foto’s had gepost van haar ‘opperprijs’: een volwassen vrouwtjesgiraf.

“Yes, ik heb het gedaan! Het is mij gelukt: op deze foto ziet u een giraf van wel 18 jaar oud, die 900 kilo weegt. Ik ben nooit gelukkiger geweest.” Tess Thompson Talley, die naar Zuid-Afrika was gereisd om er op zeldzame diersoorten te jagen, deelde haar enthousiasme na een ‘gelaagde trofeejacht’ met haar vrienden op Facebook en Instagram. De vrouwelijke giraf die ze doodgeschoten had, was door haar donkere vacht een “opperprijs”, aldus de jonge vrouw.

Dat ze doodsbedreigingen en scheldtirades zou ontvangen - net zoals enkele andere jagers, die al viraal gingen met hun trofeeën - had Tess duidelijk niet verwacht. Op enkele uren tijd werden verschillende petities opgestart om haar “te stoppen”. Van “wij zamelen geld in om deze vrouw te laten doodschieten zodat ze onze trofee kan worden” over “laat ons geld inzamelen zodat we haar kunnen ontvoeren” tot “wie weet waar deze vrouw woont zodat we haar huis kunnen bekladden”: sociale mediagebruikers waren niet bepaald mals.

Big game hunting

De vrouw haalde haar foto’s offline en liet aan de Amerikaanse media weten “dat ze haar hobby niet minder zal beoefenen”, maar er voortaan rekening mee houdt dat “het geen goed idee is om zulke zaken aan de wereld te tonen”.

Bijna exact drie jaar geleden kwam de problematiek rond trofeejagen aan de oppervlakte nadat een bekende Afrikaanse leeuw, Cecil, werd doodgeschoten. Big Game Hunting is namelijk een industrie, die zelfs in het teken van natuurbehoud kan staan. Maar dat is buiten de illegale jagers gerekend.