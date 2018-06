“Zeg “neen” als je reisorganisator NextFly aan de lijn hebt”

Als je telefoon krijgt van Nextfly met een aanbieding voor een goedkope reisformule: niet op ingaan. En zeker hun factuur niet betalen. Deze raad geeft Sven Pichal deze morgen in de seizoensfinale van “De Inspecteur” (Radio 2).

Oppassen wanneer je via een onbekend nummer een telefoontje met een Nederlandse stem krijgt die jou in naam van NextFly even wil praten over een goedkope reisformule. Je kan twee weken per jaar goedkoop op reis naar een van de NextFly-locaties. Of je hebt een reis gewonnen bij NextFly. Of ze krijgt 20 procent korting op een reis van 3.500 euro. Het aanbod verschilt.

349 euro

Tijdens het gesprek laten ze je een aantal keer “ja” antwoorden. Ook op de vraag of ze je per mail wat bijkomende informatie mogen sturen. “Dan sturen ze een bevestigingsmail die meestal in de spam terechtkomt. Maar als je niet reageert op de mail krijg je exact 14 dagen later een factuur van 349 euro inschrijvingsgeld of administratiekosten. En dan beginnen ze herinneringsmails te sturen, en zogenaamd bewijsmateriaal in de vorm van het opgenomen gesprek”, zegt Sven Pichal.

Niet rechtsgeldig

NextFly gebruikt de “ja’s’ die je tijdens het telefoongesprek met hen zei als bewijs dat je bent ingegaan op hun voorstel en dus een geldige verkoopsact hebt afgesloten.

“Maar dat klopt dus langs geen kanten”, zegt Leen Desmedt van het Europees centrum voor de consument (ECC), dat al een aantal NextFly-klachten van Vlamingen behandelt. “Wij hebben al een aantal NextFly-telefoontjes beluisterd en kunnen met zekerheid zeggen: hier is geen geldige verkoop afgesloten. De klant heeft hoogstens ja geantwoord op de vraag of NextFly hem een informatiemail mag sturen. Maar dat is niet hetzelfde als ja-zeggen tegen een verkoopvoorstel. Dus: deze overeenkomst is niet rechtsgeldig en je moet die 349 euro niet betalen.”

Onbereikbaar

Nu NexftFly nattigheid voelt, is het bedrijf onbereikbaar. Het Nieuwsblad Online trachtte hen te bereiken, via een nummer in Nederland maar kwam niet verder dan een bandje dat vraagt naar welk nummer je wil worden doorverbonden.

Tot voor kort had NextFly een website: NextFly.be. “Die .be boezemde vertrouwen in”, zegt Leen Desmedt van Europees centrum voor de consument. Maar vandaag is die website al offline gehaald.

“Op de website van NextFly vond je geen reisaanbod en geen prijzen, alleen een invulformulier om een reis op jouw maat te laten aanbieden. Een lege doos. NextFly is gelinkt aan het Nederlandse bedrijf Beterprijs dat op de grijze lijst staat van de overheidsdienst economie van televerkopers die het niet nauw nemen met de regels”, zegt Sven Pichal nog. “Dus: nooit ingaan op hun aanbod.”