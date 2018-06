Vakbondsvoorzitter schuldig bevonden aan kwaadwillige verkeersbelemmering voor stakingsactie op openbare weg

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt eenvoudig schuldig verklaard voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken.

Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar.

De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties niet meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. Door de blokkades werd volgens de rechtbank een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd, wat onaanvaardbaar is. De ABVV’er kon zich daarbij niet beroepen op het stakingsrecht, dat niet onbeperkt is.

Enkele tientallen vakbondsmilitanten kwamen - net als twee weken geleden- vrijdagmorgen aan het Vlinderpaleis samen voor het vonnis van Bruno Verlaeckt, de voorzitter van de Antwerpse ABVV-afdeling, en een vakbondsafgevaardigde, die vervolgd worden voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie van bijna twee jaar geleden.

Fundamenteel mensenrecht

Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel met uitstel. De ABVV’ers vroegen de vrijspraak, omdat het recht om te betogen, ook op de openbare weg, een fundamenteel mensenrecht is. De vakbondslui vrezen dat een veroordeling een precedent schept, waardoor alle toekomstige betogingen en acties beperkt moeten blijven tot het uitdelen van flyers op de stoep en het stakingsrecht dus beknot zal worden.

De ABVV-voorzitter sprak de vakbondsmilitanten na het vonnis toe op de trappen van het Vlinderpaleis.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Verlaeckt gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Zijn advocaten betreuren dat de rechtbank het niet hinderen van het verkeer liet primeren op het stakingsrecht. “We gaan dit aanvechten: bij het hof van beroep, het Hof van Cassatie en desnoods helemaal tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit vonnis heeft een grote precedentswaarde”, zei meester Walter Van Steenbrugge.

“Regelrechte kaakslag”

Het ABVV noemt de veroordeling een “regelrechte kaakslag” en maakt actie voeren in België tot een misdrijf. De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen ter zake, meent de vakbond. “Deze veroordeling komt hard aan, nu zelfs een vreedzame en incidentloze manifestatie met stakingspiketten op bepaalde toegangswegen tot de haven, zoals op 24 juni 2016, wordt beschouwd als een inbreuk op de strafwet. Dit betekent ook dat het recht om te betogen en te staken ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich zonder oponthoud in het verkeer te begeven”, klinkt het.

Deze uitspraak maakt voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk, vermits telkens een strafrechtelijke veroordeling dreigt. “Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven”, vindt de vakbond.

Het ABVV kan het niet aanvaarden dat “het enige wapen waarover we beschikken (het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken) ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.”

Belangrijk precedent

De veroordeling is “een belangrijk precedent”, stelt Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert. “Het is belangrijk dat de rechter hier een principiële veroordeling uitspreekt. Het bezetten van de openbare weg is een onaanvaardbare praktijk die niets te maken heeft met het stakingsrecht”, zegt Lachaert aan Belga. De zaak heeft volgens hem een belangrijke precedentwaarde. “Wie in de toekomst schade lijdt door onaanvaardbare blokkades, kan die ook verhalen bij de boosdoeners”. Volgens Lachaert is de uitspraak ook een nieuw bewijs dat er nood is aan “betere afspraken bij stakingen”.