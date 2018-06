Eupen strikt nu al zevende zomertransfer met Cheick Keita

KAS Eupen heeft zich donderdag verzekerd van de diensten van linksachter Cheick Keita. De 22-jarige Franse Malinees wordt voor een seizoen gehuurd van de Engelse tweedeklasser Birmingham City.

De Oostkantonners maakten ook bekend afscheid te nemen van Marc Valiente en Nicolas Verdier. De Spaanse verdediger trekt naar de Servische topclub Partizan Belgrado, met Verdier werd overeengekomen zijn contract te ontbinden.

Keita kreeg zijn opleiding aan de befaamde academie van Clairefontaine en bij AS Monaco. Doorbreken deed hij evenwel bij de Italiaanse tweedeklasser Virtus Entella. Birmingham City plukte hem daar in januari 2017 weg. Keita kreeg meteen speelgelegenheid in de Championship (11 wedstrijden), maar werd vorige zomer toch verhuurd aan Serie A-club Bologna. Daar kwam de geboren Parijzenaar het voorbije seizoen slechts tot drie officiële optredens.

Keita is voor Eupen de zevende zomertransfer. Eerder kwamen ook al verdedigers Julian Schauerte (Fortuna Düsseldorf) en Xavi Molina (Gimnastic Tarragona), middenvelder Mégan Laurent (Lierse) en aanvallers David Pollet (Sporting Charleroi), Ivan Yagan (Lierse) en Danijel Milicevic (AA Gent) de club versterken.

Eupen kon zich het voorbije seizoen maar ternauwernood handhaven in de Jupiler Pro League. De Panda’s telden evenveel punten als degradant KV Mechelen, maar hadden een iets beter doelsaldo (-17 versus -18).