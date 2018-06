Middenvelder Sami Khedira heeft vrijdag in Bild duidelijk laten verstaan dat Joachim Löw moet aanblijven als Duits bondscoach. “Löw moet bondscoach blijven”, klonk het recht voor de raap. Titelverdediger Duitsland werd woensdag verrassend in de eerste ronde uitgeschakeld op het WK voetbal in Rusland.

“Löw kan en moet ook bondscoach blijven”, stak de 31-jarige Khedira van wal. “De beslissing is aan hem, maar hij heeft jarenlang geweldig werk verricht en het team kunnen verjongen. Als spelers nemen wij deze blamage voor honderd procent op ons. We hebben nu al de ambitie om het weer goed te maken. Na nederlagen als deze keren we sterker dan ooit terug. Bovendien is de generatie na ons van een uitstekende kwaliteit.”

De Juventusmiddenvelder kreeg ook vragen over zijn eigen toekomst. “Die is voor mij momenteel nog onduidelijk. Ik heb nu even tijd en rust nodig om het onverklaarbare te kunnen verklaren. Ik begrijp dat de vragen over mijn toekomst komen, maar ik moet eerst even alles op een rijtje zetten en een uitleg vinden. Ik wil geen beslissing nemen in volle emotie, afhankelijk van twee verliespartijen. Ik zal ook nog met Jogi Löw spreken. Over enkele dagen of weken zal ik het weten.”