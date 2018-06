Carmen uit ‘F.C. De Kampioenen’ gaat in de politiek (en daar zal Neroke blij om zijn)

Keerbergen - Actrice Loes Van den Heuvel, beter bekend als Carmen uit ‘F.C. De Kampioenen’ maakt een opmerkelijke carrièreswitch. De 61-jarige zal op 14 oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer zijn voor Groen in Keerbergen. Net zoals in de razend populaire televisieserie heeft ze een groot hart voor dieren: iets waar hondje Nero vast en zeker blij mee zou zijn. “Ik wil dat er meer aandacht gaat naar dierenwelzijn”, klinkt het bij Van den Heuvel.

Van den Heuvel woont al zeventien jaar in Keerbergen in een groene rustige buurt. Voor de actrice zijn het de eerste stappen in de politiek, maar haar kandidatuur komt niet uit de lucht vallen. Ze is al jarenlang lid van Groen en toen de lokale afdeling haar vroeg om op de lijst te staan, besloot ze om de partij mee te ondersteunen.

Er was van het Keerbergse Groen-bestuur niet veel overredingskracht nodig om haar te definitief te overtuigen om naast acteren ook voor de politiek te kiezen. La Carmen wordt zelfs prompt lijstduwer van de partij die in Keerbergen met een schone lei tracht te starten. “Ik vind het voor elke gemeente belangrijk dat de groene stem ook in de gemeenteraad gehoord wordt. Daarom wil ik me volledig smijten om samen met deze sterke ploeg het verschil te maken in Keerbergen en om met open vizier te wegen op het beleid van onze mooie gemeent”, aldus de actrice.

Dierenwelzijn

Loes Van den Heuvel wil dat er meer aandacht gaat naar dierenwelzijn, iets waar ze zich al haar hele leven voor inzet. De actrice is al jaren actief lid van verschillende dierenwelzijn-organisaties zoals vzw Perdito dat verwaarloosde paarden opvangt en hen een tweede kans geeft. Ze is ook meter van verschillende andere organisaties: Dieren in de Kou helpt dieren in nood door voedselpakketten in te zamelen, vzw Helpende Pootjes organiseert elk jaar een eetdag waarvan de opbrengst gaat naar goede doelen die zich inzetten voor dieren en elk jaar trekt Van den Heuvel op Kerstdag naar Brussel om met teckel Lila voedsel en cadeaus in te zamelen voor daklozen met viervoeters. Daarnaast zette ze al vaak haar schouders onder acties voor daklozen en weeskinderen.

“Ik wil mee bouwen aan een Keerbergen waar iedereen, mens en dier, jong en oud, arm en rijk, z’n plek heeft”, vat Van den Heuvel samen. “Keerbergen is een prachtige gemeente en ik zie dagelijks hoe enorm veel mensen zich inzetten voor hun omgeving. Ik wil mijn dorpsgenoten nog meer bewustmaken dat we anders kunnen omgaan met dier en milieu. Dat gaat om kleine dingetjes, denk maar aan erg luidruchtig vuurwerk, maar ook de inplanting van nieuwe verkavelingen in groene zones. Daar bewuster mee omspringen zou onze dieren een enorm plezier doen.”

Burgerpartij

Toch komt de stap voor Van den Heuvel onverwachts: “Ik was zelfs niet van plan om te gaan stemmen en ooit mijn eigen burgerpartij op te richten. Mensen moeten beseffen dat alles evolueert. Mijn vader en overgrootvader waren zelfs paardenvleesbeenhouwers. Toen was het vlees nodig om te overleven. Inmiddels weet iedereen wel dat dieren met het grootste respect moeten worden behandeld. In Keerbergen bijvoorbeeld nog steeds geen hondenuitlaatweide.”