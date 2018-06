Vrouw vrijgesproken van “in scène gezette overval” in Lummen

Hasselt / Lummen - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 57-jarige vrouw uit Lummen vrijgesproken van een volgens het parket in scène gezette overval. De vrouw werd op 3 oktober 2013 overvallen toen ze bij het ING-filiaal in Lummen met 25.000 euro buiten wandelde.

De 57-jarige vrouw kreeg bij de overval pepperspray in haar ogen en haar handtas - met 25.000 euro in - werd gestolen. De Nederlandse overvaller kon overmeesterd worden, maar hij zou in opdracht van een 64-jarige Nederlander hebben gehandeld. De 35-jarige overvaller beweerde dat de overval in scène was gezet, zodat de vrouw kon gaan lopen met 25.000 euro van haar man. Dat ontkende de vrouw met klem, want ze beweerde als een leeuw te hebben gevochten.

De correctionele rechtbank heeft de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond verklaard. De vrouw werd dan ook vrijgesproken en krijgt een vergoeding van 2.001 euro. Zowel de overvaller als zijn opdrachtgever werd schuldig bevonden. Beide Nederlanders kregen een gevangenisstraf van één jaar.