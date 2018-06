Volgens Hazard zitten we nog steeds op schema om wereldkampioen te worden... tegen Engeland

Eden Hazard kwam niet in actie tegen Engeland, zijn tweede thuisland. Maar volgens hem krijgt hij nog wel een herkansing. Want volgens de Belgische kapitein zitten we nog steeds op schema om wereldkampioen te worden tegen... Engeland.

Hazard zette dinsdag al op zijn Instagram zijn voorspelling voor de rest van het tornooi van de Belgen. En zijn voorspelling kan nog altijd, alleen spelen we in de 1/8e finale tegen Japan en niet Polen zoals de middenvelder had voorspeld.

Maar daarna voorspelde hij een kwartfinale tegen Brazilië en een halve finale tegen Frankrijk, wat nog steeds tot de mogelijkheden behoort. En dan wacht in de finale Engeland, volgens Hazard.

Het pad dat Engeland moet bewandelen tot aan de finale loopt echter anders dan verwacht, onder meer door het falen van Argentinië en Duitsland in de groepsfase.