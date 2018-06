Ook Zelzate neemt maatregelen: verbod op auto’s wassen, gras besproeien en zwembaden vullen

Zelzate - Na Oosterzele heeft ook de gemeente Zelzate maatregelen aangekondigd tegen waterschaarste, dat meldt VTM en bevestigt de burgemeester van Zelzate aan onze redactie. Het verbod gaat vanaf morgen in.

Door de aanhoudende hitte en het uitblijven van neerslag is het momenteel bar droog in ons land. Donderdag werd voor delen van Vlaams-Brabant en West- en Oost-Vlaanderen de waakzaamheidsfase (code geel) van het warmteactieplan afgekondigd. Dat betekent dat de vraag naar leidingwater het aanbod dreigt te overtreffen. Zelzate verwijst naar de code geel om een aantal maatregelen in te voeren om het drinkwaterverbruik in de gemeente te beperken.

“Het gaat zeker tot 9 juli droog blijven. We moeten maatregelen nemen”, aldus burgmeester Frank Bruggeman. “Daarom is het vanaf morgen verboden om leidingwater te gebruiken om gras te besproeien, auto’s te wassen en zwembaden te vullen.” Voorts is het ook verboden om voetpaden en terrassen te schrobben. Het gebruik van regenwater is wel toegestaan.

KAART. Voor het eerst code geel in helft Vlaamse gemeenten door uitzonderlijke droogte

De gemeente zal streng toezien of het verbod nageleefd wordt. “De politie is verwittigd en de andere diensten gaan ook een oogje in het zeil houden. Ik heb vertrouwen in de Zelzatenaren dat ze het verbod dat opvolgen en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Het is in het belang van iedereen.”

Wie het verbod niet naleeft, zal een GAS-boete krijgen, “tot 250 euro”, aldus nog de burgemeester.