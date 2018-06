De andere kant van een WK: Iraanse blikvanger (23) stopt bij nationale ploeg “Ik kies voor mijn moeder”

De Rode Duivels voetballen momenteel op een roze wolk. Maar de druk op een WK is niet te onderschatten. Zo wil de Iraanse spits Sardar Azmoun niet meer in actie komen voor de nationale ploeg. De 23-jarige voetballer stopt als international vanwege beledigingen aan zijn adres, die zijn moeder geen goed hebben gedaan.

“Sommige zaken in het leven zijn belangrijker dan voetbal”, stelt de aanvaller van het Russische Rubin Kazan donderdag op Twitter. Eerder op de dag maakte ook Reza Ghoochannejhad (30), ex-STVV en Standard, al bekend te stoppen als international.

Azmoun slaagde er met Iran niet in zich te plaatsen voor de achtste finales op het WK in Rusland. Met vier punten uit drie duels tegen Marokko, Spanje en Portugal was het land er wel dichtbij. “We verdienden het niet om daarna zo afgebrand te worden door sommige onaardige mensen”, schrijft Azmoun. “Mijn moeder is net hersteld van een ernstige ziekte en ik was gelukkig. Door de kwetsende woorden van mensen over mij is haar gezondheid echter weer achteruitgegaan.”

“Dat brengt mij in een moeilijke positie waarin ik een keuze moet maken. En ik kies voor mijn moeder”, aldus Azmoun, die op zijn negentiende zijn debuut maakte voor Iran. Hij speelde bijna veertig interlands waarin hij meer dan twintig keer wist te scoren.