Brandweer moet twee keer in een paar uur uitrukken naar zelfde adres: dak volledig verwoest

Blanden / Oud-Heverlee - De brandweer rukte afgelopen nacht tot twee keer toe uit naar een woning in het Vlaams-Brabantse Vaalbeek. Door een brand op de zolderverdieping werd het dak het huis verwoest.

De hulpdiensten kregen rond 04.30 uur een melding van een brand in de Vaalbeekse Noestraat. De zolderverdieping van de woning stond in lichterlaaie.

De brand woedde enkel op de zolder, maar richtte daar grote schade aan: het dak van de woning is verwoest. In de rest van het huis is er de nodige waterschade. De bewoners konden op tijd het pand verlaten. Niemand raakte gewond.

De brandweer had tot ongeveer 06.45 uur werk om het vuur te blussen. Om 09.00 uur moesten zij echter terugkeren, omdat de zolder nog nasmeulde. Er was op dat moment enkel sprake van rookvorming.