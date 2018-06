Amper twaalf jaar, maar toch weet deze jonge zeiler in recordtijd het Kanaal over te steken

Niet minder dan een heel straffe prestatie is het van de jonge zeiler Tom Goron. De twaalfjarige jongen uit Frankrijk wist woensdag op zijn eentje het Kanaal over te steken in een zeilboot. Zijn tijd: 14 uur en 20 minuten, meteen ook goed voor een wereldrecord.

Uiteraard lieten ze de jongen niet zomaar aan zijn lot over tijdens de tocht. Zo werd hij de hele tijd gevolgd door zijn vader op een grotere boot terwijl Tom de in totaal 96,56 kilometer overbrugde. De tiener startte zijn recordpoging vanop Isle of Wight in Engeland om uiteindelijk minder dan vijftien uur later aan te komen in Cherbourg, een gemeente in het noorden van Frankrijk. Daar werd hij door een heleboel journalist opgewacht.

Al van op heel jonge leeftijd had Tom de microbe van het zeilen te pakken. Vanaf achtjarige leeftijd begon hij met zeilen, waarna hij aan verscheidene wedstrijden in eigen land deelnam. Het vorige record stond op naam van zijn landgenote Violette Dorange. Zij deed er in 2016 36 minuten langer over op vijftienjarige leeftijd.

Foto: AFP

