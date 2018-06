Accountants en belastingconsulenten 2.0: allround, communicatief en vrouwelijk(er)

Financiële profielen – lees: accountants en belastingconsulenten – zijn hun gewicht in goud waard. Accountantskantoren staan te springen om nieuw talent. Sommige vacatures zijn een half jaar tot wel een jaar vacant. Waarom is een carrière in finance aantrekkelijker dan ooit en hoe reorganiseert de sector zich dit jaar?

“‘Boekhouder’ dekt de lading niet meer”, zegt Bart Van Coile van accountantskantoor Van Coile & Partners in Drongen en ondervoorzitter van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB). “Digitalisering neemt de routinetaken weg. Alleen is het nieuwe dynamische profiel van een accountant nog niet echt doorgesijpeld. Er zit inhoudelijk heel wat groei en diversiteit in. Je kunt je bovendien specialiseren in heel uiteenlopende domeinen.”

Drie jaar stage

Maar eerst: wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant? “Een boekhouder is eerder uitvoerend”, zegt Bart Van Coile. “Een accountant is minstens een professionele bachelor met een bredere horizon. We willen geleidelijk evolueren naar één beroepsomschrijving. Onze twee federale instellingen, het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB) fuseren binnenkort. Zo kunnen we beter samenwerken met het onderwijs.”

“Ons eigen kantoor onderhoudt nauwe banden met HoGent, de Arteveldehogeschool en UGent. Jammer dat er nog geen professionele masteropleiding bestaat. In de buurlanden is dat wel zo.”

Zonder diploma

Na je studies loop je nog eens drie (!) jaar stage van het IAB in een bedrijf of een kantoor. “Complex is het beroep wel, denk aan juridische kennis, vennootschaps- en economierecht. Fiscaliteit is een erg gereglementeerd kader.” En hoe zit dat bij de belastingadviseurs? “Die heb je in soorten”, zegt Bart Van Coile met een lach. “Je hebt de fiscaal accountants die zich toeleggen op accountancy met fiscaliteit. Daarnaast de pur sang belastingconsulenten die zich alleen met belastingen bezighouden. Bij de Big Four consultancybedrijven zijn beide profielen erg gegeerd. Ook internationaal heb je dan veel mogelijkheden.”

En kun je zonder diploma fiscaliteit toch aan de slag in de sector? “Zij-instromers zonder het juiste diploma maar met minstens zeven jaar relevante beroepservaring zijn welkom. Na een bekwaamheidsexamen hoef je dan geen drie jaar stage meer te lopen.”

