Europees migratieakkoord: “België geen kandidaat om migranten uit ‘controlecentra’ vrijwillig op te nemen”

België is voorlopig niet van plan om asielzoekers op te nemen uit de zogenaamde ‘controlecentra’ die in Zuid-Europa zullen worden opgericht. “Er is nu geen crisis wat het aantal mensen dat naar de EU komt betreft, er is dus geen vraag om dat te doen en het behoort nu niet tot de orde van de dag”, zei premier Charles Michel vrijdagochtend. De premier vraagt eerst “zo snel mogelijk” een structurele hervorming van de Dublin-regels.

De Europese staats- en regeringsleiders bereikten vrijdagochtend na uren onderhandelen een migratieakkoord. Nieuw is de oprichting van zogenaamde ‘controlecentra’ in de lidstaten rond de Middellandse Zee, waar de migranten die op zee zijn gered naartoe gebracht zullen worden. Bedoeling is om economische migranten er snel te scheiden van migranten die in aanmerking komen voor asiel, waarna ze op vrijwillige basis verdeeld worden over de andere lidstaten. Dat moet frontlijnstaten als Italië ontlasten.

België is voorlopig niet van plan om die asielzoekers te ontvangen, maakte premier Michel vrijdagochtend duidelijk. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) herhaalde eerder op de dag op de radio al dat het opnemen van vijftien migranten van het schip ‘The Lifeline’ een eenmalige operatie was, en de premier is het daarmee eens. “Dat was inderdaad eenmalig, want er is nu geen crisis qua aantal mensen dat naar de Europese Unie komt”, zei hij. “Er is dus geen vraag om dat te doen, het behoort niet tot de orde van de dag.”

Michel legt de link met de hervorming van de Dublin-regels, die er wat hem betreft “zo snel mogelijk” moet komen. Dublin bepaalt dat het land waar een migrant het eerst asiel aanvraagt, verantwoordelijk is. Zolang er geen hervorming van die regels is, blijven ze gelden, vindt Michel.

Europa besliste eigenlijk al na de asielcrisis van 2015 om de Dublin-verordening te hervormen, maar onder meer de Visegrad-landen Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië liggen dwars. Zij willen niet weten van verplichte quota voor asielzoekers. Op aandringen van lidstaten zoals België en Duitsland is vannacht afgesproken dat die hervorming een prioriteit blijft voor de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, die op 1 juli tijdelijk voorzitter wordt van de EU.