Rekruteringsbureau Hays werft 200 consultants aan (voor zichzelf)

Rekruteringsbureau Hays zoekt niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Zo wil het HR-bedrijf zijn personeelsbestand verdubbelen. Binnen vier jaar wil Hays met 400 consultants aan de slag en over heel Vlaanderen nieuwe kantoren openen. “Ook wij worden in onze groei geremd omdat het niet gemakkelijk is de juiste mensen aan te trekken.”

De plannen van Hays, dat zijn Belgische hoofdkwartier in Kortrijk heeft, kaderen in een duidelijk groeiende arbeidsmarkt. Na de crisis van 2008 kent de markt een sterke opmars. De werkloosheidsgraad in België was nog nooit zo laag. De economie trekt aan en de vraag naar professionals neemt toe.

Maar werkgevers hebben het steeds moeilijker om talent aan te trekken en te behouden in deze krappe arbeidsmarkt. Philippe Dullaert, directielid bij Hays, verduidelijkt: “Vroeger, en nog niet eens zo ver terug in de tijd, waren er meer kandidaten dan vacatures. Nu zijn er meer vacatures dan kandidaten.”

DNA van bedrijven

Bovendien zit iedereen te vissen in dezelfde vijver. Hays zelf profileert zich als de specialist om vooral middenkaders aan te trekken voor bedrijven. Dé vraag die de hele arbeidsmarkt bezighoudt, luidt dan ook: hoe krijg ik de witte raven alsnog onder mijn dak? “Een online vacature verdwijnt al snel in de massa”, vindt Philippe Dullaert.

“We merken een duidelijke tendens dat bedrijven steeds liever rekruteringsprofessionals met een brede database inschakelen om deze war for talent te winnen. Wij kunnen alvast jaar na jaar mooie groeicijfers voorleggen. In de crisisjaren kenden al onze collega’s een dip. Wij bleven pal overeind”, beweert hij. “Hoe we dat doen? Zoals iedereen zoeken wij de ideale match tussen een bedrijf en een sollicitant. Een kandidaat moet ook passen bij het DNA van een bedrijf. Daar wordt tegenwoordig veel te weinig rekening mee gehouden. Wij doen dat consequent”, klinkt het trots.

Work-life, ook op kantoor

Kijken naar en rekening houden met wat een bedrijf wil, is één zaak. Maar wat met de ‘nieuwe man’ of de ‘nieuwe vrouw’ die naar werk zoekt? “De tijd dat bedrijven hun medewerkers konden uitpersen als citroenen, ligt definitief achter ons”, vindt Philippe Dullaert. “Iedereen heeft het over de work-life balance. Terecht. Flextime is het nieuwe normaal. Flexibel werken met glijdende werkuren wordt het nieuwe normaal. Tijd verspillen in de file is voor niemand fijn. Maar als over work-life wordt gesproken, denkt iedereen spontaan aan wat er buiten de werkuren gebeurt. Er gaat veel te weinig aandacht naar een work-life balance op kantoor. Bedrijven moeten radicaal aanvaarden dat iemand twee uur later begint of twee uur langer werkt.”

Daarnaast lijkt het, volgens Dullaert, erg belangrijk ook tijdens de werkuren aandacht te hebben voor ontspanning. “Een pingpongtafel of tafelvoetbal ergens tussen de bureaus in? Gewoon doen. ’s Middags proberen met zo veel mogelijk mensen samen te eten en te keuvelen ver van alles en nog wat? Aan te bevelen. In de zomeruren een ijsje aanbieden als vieruurtje? Waarom niet? Of ’s middags met een groepje gaan joggen in het groen? Absoluut. Sfeer maken is een must voor elke werkgever.”

In groei geremd

Nu gaat Hays ook zelf op zoek naar 200 medewerkers. Met die nieuwe rekruten wil het nieuwe activiteiten ontplooien over heel Vlaanderen. De hamvraag luidt: waarom zou ik als consultant bij Hays aan de slag gaan, als de aanbiedingen je om de oren vliegen? Dullaert: “Ook wij worden in onze groei geremd omdat het niet gemakkelijk is om de juiste mensen aan te trekken. Hays is erg kieskeurig. We nemen alleen genoegen met de beste kwaliteit en dat kan een rem zijn om te groeien. Als hier morgen een bus met vijftig kandidaten aankomt en zij hebben allemaal het Hays-DNA, dan zouden ze meteen kunnen beginnen.”

Helaas, zo geeft Dullaert toe, is het niet zo eenvoudig. “We krijgen zowel van klanten als van kandidaten erg hoge kwaliteitscijfers in beoordelingen, daar zijn we erg fier op en dat willen we uiteraard behouden. Wij zeggen dat niet graag over onszelf, maar als we de award Great Place to Work 2018 kregen, zegt dat iets over de sfeer hier in huis. Keep your promises, daar draait het naar ons gevoel altijd om”, beweert hij. “In eigen huis of met klanten. Wij beloven eigen medewerkers carrièremogelijkheden en handelen daar ook naar. En onze klanten hebben ons leren kennen als een partner die kwaliteit aflevert en open communiceert. Als het niet lukt om een geschikte kandidaat te vinden, dan zeggen we dat ook. Dat wordt gewaardeerd in de markt. Een volgende keer komen ze dan terug aankloppen voor een andere kandidaat.”

Manchester City

In eigen huis heeft Hays, volgens Philippe Dullaert, nu een team van jonge mensen verzameld. “Jong en dynamisch. Naar het beeld van het succesrijke Manchester City zeg maar, de voetbalclub die we sponsoren. Hays is dan wel ontstaan en groot geworden in West-Vlaanderen (1996 onder de naam Inter Office), sinds enkele jaren vaart het onder Britse vlag”, vertelt hij. “Manchester City leek ons een ideaal bedrijf om ons mee te vereenzelvigen.”

